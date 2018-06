Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea fragila a Europei se destrama pe masura ce disputa cu privire la migratie se propaga pe intreg continentul.Daca nu se va ajunge la un acord la summitul UE de la sfarsitul acestei luni este in pericol libera circulatie in interiorul statlor membre ale spatiului Schengen.

- Organizatia Medici fara Frontiere (MSF), care a inchiriat nava Aquarius impreuna cu SOS Mediterana, a denuntat "tratamentul degradant" la care au fost supusi migrantii salvati in largul Libiei, acestia fiind obligati sa parcurga o calatorie de o saptamana pentru a ajunge duminica in Spania dupa ce…

- Numarul migrantilor care incearca sa ajunga in vestul Europei trecand prin Albania a crescut anul acesta, traficantii de migranti deschizand o noua ruta prin Balcani pentru cei care fug de conflicte si saracie din Orientul Mijlociu, Africa de Nord si Asia, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a afirmat luni dorinta de ''a continua dialogul" cu Italia cu privire la migranti, in pofida discursului noului guvern format de extrema dreapta si fortele anti-sistem in Italia, informeaza AFP."Dorinta noastra este de a continua dialogul cu Italia",…

- Austria si tari din sud-estul Europei poarta consultari pentru a bloca migratia aflata in crestere pe ruta balcanica, a declarat miercuri ministrul austriac de interne Herbert Kickl, scrie agerpres.ro.

- Aproximativ 800 de imigranti dintr-un centru gestionat de guvern in vestul Libiei sunt tinuti in conditii critice, fara mancare si apa suficiente, a atras atentia organizatia Medici fara Frontiere (MSF), potrivit Reuters. Multi dintre imigranti sunt inchisi de peste cinci luni in centrul de la Zuwara,…

- Viktor Orban, cel mai vocal lider naționalist al Europei, a declarat vineri ca viitorul Ungariei va fi decis pentru zeci de ani la alegerile din duminica, in care el a promis ca va proteja națiunea sa de "rugina" migranților musulmani, relateaza Reuters.