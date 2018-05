Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de Externe a declarat, duminica, la o intalnire cu Miguel Arias Canete, comisarul european insarcinat cu probleme de Mediu, ca, dupa retragerea SUA, Uniunea Europeana nu face suficient pentru a mentine beneficiile Iranului in acordul nuclear international semnat in 2015.

- Iranul ar putea relua imbogatirea de 20% a uraniului, daca semnatarii europeni ai acordului nuclear din 2015 nu reusesc sa-l mentina in viata dupa retragerea Washingtonului, a declarat sambata seful Organizatiei pentru Energie Atomica iraniene, citat de Reuters. “Daca cealalta parte isi mentine promisiunile…

- Anuntul presedintelui american Donald Trump privind retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul a fost "prostesc si superficial", a declarat miercuri liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, el cerand in acelasi timp garantii din partea statelor europene semnatare pentru ca Teheranul sa ramana…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Casa Alba, ca Statele Unite se retrag din acordul in dosarul nuclear iranian. Donald Trump s-a decis pentru retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat cu Iranul, informeaza NYT, marti. Presedintele american…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…

- Prioritatea Germaniei in privinta Iranului este pastrarea actualului acord nuclear semnat in 2015 cu Teheranul, a declarat, miercuri, un purtator de cuvant al Ministerului german de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a afirmat vineri ca Teheranul are in vedere o varietate de contramasuri daca Washingtonul decide sa se retraga din acordul privind programul nuclear iranian incheiat in 2015, relateaza agentia Xinhua. ''Iranul are o serie larga de optiuni, in cadrul…

- Ali Akbar Velayati, inaltul consilier al liderului suprem al Iranului, a afirmat miercuri ca Teheranul va sustine Damascul impotriva oricarei agresiuni straine, a relatat televiziunea de stat, intr-un aparent raspuns la comentariile presedintelui american Donald Trump despre un posibil atac impotriva…