Acord istoric intre UE si China, dupa 7 ani de negocieri. Intelegerea ar putea fi incheiata pana la sfarsitul anului

Stiri pe aceeasi tema

- O ‘cetateana jurnalista’ chineza, arestata dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan, a fost condamnata luni la 4 ani de inchisoare, potrivit avocatului ei, la un an de la aparitia COVID-19 in acest oras, relateaza France Presse. Condamnarea lui Zhang Zhan, fosta avocata in varsta de 37 de…

- „Amandoi credem ca e responsabil la acest moment sa facem un efort suplimentar”, a declarat ea. Ursula von der Leyen a descris discutia cu Johnson drept „constructiva” si „utila”. Un comunicat comun a fost emis de prim-ministrul britanic si de presedinta CE. „Am avut o discutie telefonica utila astazi.…

- Uniunea Europeana a publicat planul de rezerva in cazul in care discutiile pe tema Brexit intre Bruxelles si Londra esueaza. Ultima runda de discutii intre premierul britanic Boris Johnson si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a incheiat fara ca partile sa depaseasca blocajul referitor…

- Un acord comercial post-Brexit va trebui încheiat pâna duminica sau nu va exista niciun acord, au convenit premierul britanic Boris Johnson și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, relateaza The Guardian.În pofida a noua luni de negocieri turbulente, înca…

- Camera inferioara a parlamentului britanic a adoptat luni seara controversatul proiect de lege care pune sub semnul întrebarii Tratatul Brexit, o masura de precautie pentru Londra, care în cursul dupa-amiezii se declarase dispusa sa renunte ulterior la clauzele care au declansat actuala…

- O videoconferința i-a reunit luni pe cancelarul german Angela Merkel, președintele francez Emmanuel Macron și șefii Comisiei Europene Ursula von der Leyen și Consiliul European Charles Michel, care au discutat în special despre Brexit, potrivit AFP.Aceasta discuție a avut loc cu trei zile…

- Discuțiile pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit nu au ajuns la o concluzie luni însa negocierile vor continua pe parcursul zilei, Marea Britanie și Uniunea Europeana încercând sa își rezolve neînțelegerile semnificative ramase pentru a evita un Brexit fara…

- Negocierile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeana vor fi reluate duminica la Bruxelles, au anunțat premierul britanic Boris Johnson și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, relateaza AFP. La rândul sau negociatorul șef al UE, Michel Barnier, a spus ca discuțiile cu omologul David…