Acord între Stellantis şi sindicate pentru plecarea voluntară a până la 2.000 de angajaţi din Italia Concedierile se ridica la peste 4% din forta de munca actuala a Stellantis in Italia, de aproximativ 47.000 de persoane, au declarat sindicatele FIM, UILM, Fismic, Uglm si Aqcfr, intr-o declaratie comuna. Planul vizeaza doar functii specifice, in special cele care nu sunt direct legate de productia pe linie, au spus acestia. Un purtator de cuvant al Stellantis a confirmat acordul, dar nu a mai comentat. Stimulentele vor varia in functie de vechime si de apropierea de varsta de pensionare, au adaugat sindicatele. Angajatii cu varsta de 50 de ani sau peste si cu cel putin patru ani sub varsta de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Joe Biden, a declarat ca "nu este rațional" ca China sa negocieze rezultatul razboiului din Ucraina, intrebat despre planul de pace al Beijingului pentru acest conflict. "Ideea ca China va negocia rezultatul unui razboi care este un razboi total nedrept pentru Ucraina, pur…

- Compania inregistrata in Olanda, formata in 2021 din fuziunea grupului italo-american Fiat Chrysler si a grupului PSA din Franta, a declarat ca veniturile nete au crescut cu 18%, pana la 179,6 miliarde de euro, pe fondul ”preturilor nete puternice, mixului favorabil de vehicule si cursului valutar favorabil.”…

- Reportajul este publicat, pentru protecția reporterului, la distanța de mai bine de o luna dupa plecarea jurnalistului din Belarus, țara care a deturnat un avion comercial pentru a-l aresta pe activistul politic și jurnalist de opoziție Roman Protasevici, acum doi ani. Numele persoanelor și unele denumiri…

- Pe 1 februarie, judecatorul de district american Lewis Kaplan i-a interzis temporar lui Bankman-Fried sa contacteze angajatii actuali sau fosti ai FTX sau Alameda Research, fondul sau speculativ, dupa ce procurorii si-au exprimat ingrijorarea ca fostul miliardar in varsta de 30 de ani ar putea incerca…

- Cel puțin 100 de sicrie și urne au ajuns intr-un parau dupa ce o alunecare de teren a afectat cimitirul din S. Agata dei Goti, provincia Benevento, Italia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Intel a anuntat la inceputul acestui an ca doreste sa construiasca o fabrica de semiconductori in Italia, ca parte a unui plan mai larg de a investi pana la 80 de miliarde de euro (85,15 miliarde de dolari) in urmatorul deceniu in extinderea capacitatii sale de productie in Europa. Acordul, care ar…

- Situat in apropiere de Nisa, in Franța, și la cațiva kilometri de granița cu Italia, principatul are o populație de aproximativ 38.000 de locuitori, iar puțin sub șapte din 10 dintre aceștia sunt milionari, cel puțin 199 deținand active de 30 de milioane de dolari.