- Președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, a precizat ca in supraimpozitarea va fi aplicata tuturor categoriilor de pensii in baza unor legi speciale, inclusiv celer militare. Pana la 1 noiembrie Puterea vrea sa treaca de Parlament proiectul de lege.

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, la Ploiesti, referindu-se la problema pensiilor speciale, ca nu a fost primit un raspuns oficial de la Comisia Europeana, dar, din punctul sau de vedere, saptamana aceasta "se cam hotarasc lucrurile"."N-a venit un raspuns oficial, in fiecare zi exista videoconferinte…

- Curtea Constitutionala a decis cumularea pensiei cu salariul la stat dupa trei amanari in acest caz. Judecatorii CCR au decis ca e neconstitionala legea adoptata pentu a nu se cumula pensia cu salariul la stat, adoptata in Parlament.Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat, pe 29 iunie, Curtea…

- Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, este de parere ca, pana la finalul lunii septembrie, va fi adoptata in Parlament legea pensiilor speciale in noua forma, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala, potrivit News.

- Curtea Constituționala a facut inventarul parților problematice din legea pensiilor speciale, reintoarsa in Parlament, unde Puterea va trebui sa o revizuiasca, pentru a fi in concordanța cu cerințele magistraților și pentru a putea bifa un nou jalon din PNRR.

- „Vom avea o negociere la Comisia Europeana. In momentul in care eu am intrat cu legea in Parlament și ne-am asumat-o pe coaliție, legile erau cele negociate cu Comisia. Daca se aduc modificari, vom reincepe negocierile cu Comisia. Eu nu discut decizia CCR. Vom intra in Parlament, vom face modificarile…

- Curtea Constituționala a dezbatut sesizarea Inaltei Curti de Casatie și Justitie (ICCJ) cu privire la modificarile aduse legii pensiilor speciale. Judecatorii CCR au decis intoarcerea legii in Parlament, pe motiv ca anumite articole din lege sunt neconstituționale. Astazi, Judecatorii CCR au luat in…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, obiecția ridicata de Inalta Curte de Casație și Justiție, in legatura cu reforma pensiilor speciale a magistraților. Instanța de contencios constituțional a stabilit ca, deși legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul…