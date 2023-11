Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de negociatori a Parlamentului European, condusa de eurodeputatul Siegfried Muresan (PPE / PNL), a ajuns, in cursul noptii, la un acord final cu delegatia Consiliului Uniunii Europene asupra Bugetului european pentru anul 2024.Acordul final prevede cresteri de alocari in domeniile si programele…

- Echipa de negociatori a Parlamentului European, condusa de eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), a ajuns, in cursul nopții, la un acord final cu delegația Consiliului Uniunii Europene asupra Bugetului european pentru anul 2024.Acordul final prevede creșteri de alocari in domeniile și programele…

- Inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pana la sfarșitul acestui an este in interesul fundamental al cetațenilor din Republica Moldova, dar și al tuturor cetațenilor Uniunii Europene. Siguranța și stabilitatea in UE depind de cat de sigure, stabile și mai bine integrate in Europa sunt…

- „Multumesc colegilor din Parlamentul European care au adoptat, cu larga majoritate, raportul meu si avem o pozitie unita privind Bugetul UE din 2024. Vestea buna este ca bugetul, in valoare de aproximativ 190 de miliarde de euro, cuprinde suficiente fonduri pentru a finanta prioritatile traditionale…

- Plenul Parlamentului European a votat astazi, cu 424 voturi „pentru”, 101 „impotriva” și 102 abțineri, raportul eurodeputatului Siegfried Mureșan (PPE / PNL) privind poziția Parlamentului asupra Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2024.In poziția adoptata, Parlamentul susține creșterea alocarilor…

- Parlamentul European (PE) a adoptat joi, la Strasbourg, o rezolutie prin care isi reafirma angajamentul fata de viitoarea aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si cere ca negocierile cu Chisinaul sa fie lansate inainte de sfarsitul anului, informeaza un comunicat al PE, preluat de Agerpres.…

- Potrivit rezolutiei, guvernul moldovean si-a demonstrat hotararea si capacitatea de a indeplini cerintele Comisiei Europene de a incepe negocierile de aderare, iar aderarea Republicii Moldova la UE ar reprezenta o investitie geostrategica intr-o Europa unita si puternica, relateaza Agerpres.Eurodeputatii…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024, a solicitat, astazi, colegilor din Comisia de bugete a Parlamentului sa respinga taierile bugetare propuse de Consiliul Uniunii Europene.„Propunerea de buget…