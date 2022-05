Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 9, in localitatea Coplean. Din primele informații, incendiul se manifesta la acoperișul unei case. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dej. ACTUALIZARE: ”Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR informeaza joi ca sunt asteptate valori de trafic ridicate de 1 Mai, pe ruta Bucuresti Constanta si retur, fiind astfel recomandat conducatorilor auto sa utilizeze rute alternative.Potrivit CNAIR, o ruta alternativa este utilizarea podului…

- Politistii recomanda participantilor la trafic sa evite depasirile riscante si sa isi planifice cu atentie traseul parcurs, precum si folosirea unei rute alternative, in vedea evitarii accidetelor rutiere in perioada aglomerata a sarbatorilor pascale. "In conditiile intensificarii deplasarilor catre…

- La sosirea forțelor incendiul se manifesta generalizat atat la roata autocamionului, cat și la capul tractor. Incendiul a fost lichidat prompt de catre pompierii militari. Nu au fost semnalate victime. Cauza probabila de izbucnire a incendiului este in curs de determinare. Intervenția prompta a pompierilor…

- Un conductor electric defect a fost cauza incendiului care a distrus hala de prelucrare a lemnului din satul Brodina de Sus, comuna Izvoarele Sucevei. Flacarile s-au manifestat generalizat la intreaga hala, construita din lemn și acoperita cu tabla și azbociment, cu o suprafața totala de aproximativ…

- Doua accidente rutiere, provocate de soferi tineri si soldate cu patru victime, au avut loc sambata, 12 martie. Primul a fost inregistrat in jurul orei 16.40, in localitatea Cotu Vameș. Din primele cercetari a reieșit ca in timp ce un tanar de 18 ani, din Horia, conducea un autoturism in localitatea…

- Doua accidente rutiere, provocate de soferi tineri si soldate cu patru victime, au avut loc sambata, 12 martie. Primul a fost inregistrat in jurul orei 16.40, in localitatea Cotu Vameș. Din primele cercetari a reieșit ca in timp ce un tanar de 18 ani, din Horia, conducea un autoturism in localitatea…

- Un caz șocant a avut loc intr-o școala din Baia Mare. Un baiat și o fetița de clasa a 5-a, s-au batut de fața cu toți colegii, pana au distrus o ușa. Agresivitatea și violența in școli n-au aparut peste noapte, indiferența naște violența, insa autoritațile nu par sa se implice prea mult in stoparea…