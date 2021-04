Stiri pe aceeasi tema

- Acoperisul celui mai important templu aztec din Mexic s-a prabusit partial in cursul noptii de miercuri spre joi ca urmare a unei furtuni violente insotite de grindina, conform responsabililor sitului, citati de AFP. Furtuna a avut loc in ziua urmatoare redeschiderii acestei zone arheologice…

- Acoperisul celui mai important templu aztec din Mexic s-a prabusit partial in cursul noptii de miercuri spre joi, in urma unei furtuni violente insotite de grindina, conform responsabililor sitului, citati de Agerpres . Furtuna a avut loc in ziua urmatoare redeschiderii acestei zone arheologice dupa…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 07:40, pe strada Giordano Bruno din municipiul Cluj-Napoca. Doua autospeciale de stins incendii cu apa și spuma, precum și o autospeciala pentru intervenții și salvari de la inalțimi din cadrul ISU Cluj s-au deplasat la fața locului pentru a…

- Momente delicate pentru Laura Cosoi, dupa moartea tatalui ei. Actrița sarbatorește astazi Paștele catolic, acesta fiind și primul an fara parintele ei aproape. Iata ce omagiu i-a adus Laura Cosoi tatalui ei, pe care l-a pierdut in luna noiembrie, din cauza infectarii cu coronavirus.

- Intervenția a durat trei ore și a oprit flacarile sa se propage la casa din vecinatate. Acoperișul casei, bucataria de vara, șura și o magazie de lemne au cuprinse în totalitate de flacari „Doua autospeciale au fost dislocate…

- O furtuna puternica cu grindina, ploaie puternica, fulgere si tunete s-a produs sambata seara in Bucuresti, informeaza Antena 3. Capitala si mare parte din tara se afla sub o avertizare meteo de vant puternic, emisa de ANM, valabila pana luni, 1 martie 2021. Fenomentele meteo specifice verii…

- O furtuna care a adus ploi și ninsori abundente a provocat o alunecare de teren ce a distrus o porțiune dintr-o autostrada de pe coasta Californiei. Consecințele au fost suprinse cu o drona, transmite digi24.ro.Alunecarea a produs o gaura in terenul pe care trecea austostrada.