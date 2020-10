Acidul hialuronic din buze şi lovitura de palat de la partidoi Voi stiti care e faza de care se face cea mai multa bascalie in filiala judeteana zilele astea, stimati telespectatori? Cica aliatii lui nea Maricel rad de falanga armata a Electricianului complotist pe motiv ca, zic ei, nu le-a iesit lovitura de palat din cauza ca nu au putut coopta in gasca, printre altii, si pe madama Paulica de la Vorniceni, daca va mai aduceti aminte de ea, stimabililor. Da, e madama aia care juca pe-o mana ziua (unii zic caci chiar si noaptea) cu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Zice-se ca, dupa negocieri intense, a fost inregistrata o singura abtinere, cea a premarelui Mistretu de la Schit, personagiu care oricum e pe invers fata de nea Maricel indiferent despre ce e vorba. Electricianul saf de la munitip insa, care odata cu desemnarea madamei stie ca zilele ii sunt cam numarate,…