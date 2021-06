Stiri pe aceeasi tema

- Firma internaționala de avocatura CMS a asistat Banca Naționala a Greciei (NBG) in legatura cu finalizarea vanzarii unui portofoliu romanesc de credite corporative neperformante și sub-performante (NPLs) cu o valoare contabila bruta totalizand aproximativ 174 milioane Euro (valoarea garanțiilor alocate…

- ​Producatorul de prefabricate din beton Prebet Aiud a cumparat cu 2,1 milioane euro 5% din actiunile ROCA Investments, companie holding care ofera solutii de capital si parteneriat activ pentru consolidarea si scalarea IMM-urilor românesti.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Un antreprenor român, absolvent de Psihologie, a obținut o finanțare de capital de risc de 200.000 de euro pentru o platforma online de învațare și training de la distanța, folosita de corporații și alte companii mari pentru a-și antrena angajații. Citește mai departe și comenteaza…

- ​O companie americana de securitate cibernetica, listata pe bursa Nasdaq, urmeaza sa fie cumparata de un fond de investiții pentru suma de 12,3 miliarde de dolari. . Firma IT, care furnizeaza soluții cloud de securitate cibernetica și de conformare destinate companiilor, a obținut în anul 2020…

- Petro Jobs Recruitment SRL ridica o unitate de cazare in Ovidiu Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul societatii Petro Jobs Recruitment SRL, care intentioneaza sa ridice o unitate de cazare turistica. Astfel,…

- ​Compania româno-americana UiPath, evaluata recent la 35 de miliarde de dolari, a anunțat marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, ca achiziționeaza o firma IT din SUA care a facut pionierat în integrarea de API-uri. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Orașele Iași, Sibiu, Sighetu Marmației, Suceava, Targu Mureș și Pitești vor beneficia in curand de vehicule electrice in flotele de transport public. ​Grupul CAF, prin filiala Solaris, va produce 123 de autobuze electrice pentru Romania, in baza unui contract cu o valoare de aproape 65 de milioane de…

- Ministerul Finanțelor va achiziționa 3.700 de laptopuri pentru angajații care vor lucra de acasa pe timpul pandemiei de COVID-19. Firma caștigatoare a facut o oferta cu un preț mai scazut, fața de valoarea estimata a contractului, aceasta fiind de 11.100.000 lei TVA inclus. Compania Dante International,…