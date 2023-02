Achiziție fără licitație de 150.000 de euro pentru un fost angajat SRI Afacerile cu bani publici merg de minune atunci cand societațile comerciale sunt impinse de la spate de politicieni sau oameni influenți. Firma care a caștigat mai multe contracte „babane” ii aparține unui fost angajat al SRI, expert in securitate cibernetica și care a activat in calitate de consilier la Guvern. Comuna Beceni se afla la nu mai puțin de 30 de km de municipiul Buzau . Ei bine, Liceul Tehnologic din satul Margariți, comuna Beceni, a achiziționat, pe 7 februarie 2023, fara licitație, maști, dezinfectanți și echipamente medicale in valoare de 701.817 lei (143.122 de euro), prin Sistemul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Firma care a caștigat contractele ii aparține unui fost angajat al SRI, expert in securitate cibernetica și care a activat in calitate de consilier la Guvern. Intrebat de Libertatea daca lucreaza in continuare la Palatul Victoriei, patronul de firma a declarat: „Nu pot sa va ofer aceasta informație”.…

- Cele 8% din acțiuni care trebuiau vandute angajaților la prețul de la privatizare. Deși exista o sentința din anul 2019, Guvernul nu se sinchisește sa o aplice. Ca atare, zilnic, din banii romanilor se acumuleaza o datorie de 1000 lei per om din cauza neaplicarii. Și sunt cateva mii de oameni in aceasta…

- Guvernul urmeaza sa stabileasca modalitatile de restituire a sumelor retinute cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate persoanelor cu pensii mai mari de 4.000 de lei, in luna ianuarie. Secretariatul General al Guvernului recomanda Executivului sa adopte o ordonanta de urgenta care sa…

- UN PAS IN SPATE… Executivul ia in calcul introducerea, printr-o ordonanta de urgenta, a unui mecanism de restituire a CASS-ului incasat in 2022 de la cei cu pensii mai mari de 4.000 de lei. Printr-o nota luata in discutie, miercuri, de catre Executiv, Secretariatul General al Guvernului a propus introducerea,…

- Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta care sa stabileasca modalitatile de restituire a contributiilor de sanatate platite de catre cei care au pensii de peste 4.000 de lei. Secretariatul General al Guvernului a elaborat o nota in care recomanda Executivului adoptarea unei ordonante de urgenta…

- Secretariatul General al Guvernului vrea adoptarea unei ordonanțe de urgența prin care sa se stabileasca o modalitate de restituire a sumelor reținute pensionarilor cu venituri peste 4.000 de lei. Numarul pensionarilor afectați este atat de mare incat activitatea instanțelor va fi blocata de procese,…

- Este foarte posibil ca pensionarii carora li s-a reținut CASS de 10% pentru sumele care depașesc 4.000 lei sa i se inapoieze banii. Ei au chemat statul in instanța și au șanse sa caștige procesele, se arata intr-o nota de informare elaborata de Secretariatul General al Guvernului. SGG propune astfel…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza, de marti pana joi, o serie de activitati de cooperare romano-americana pe tema „Femeia, pacea si securitatea”. Evenimentele sunt organizate in marja vizitei pe care delegatia Garzii Nationale a Statului Alabama, condusa de generalul-maior Sheryl Gordon,…