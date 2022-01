Stiri pe aceeasi tema

- Take-Two Interactive a anuntat luni ca va plati 11,04 miliarde de dolari pentru a achizitiona producatorul de jocuri online Zynga, in incercarea de a profita de pe urma cresterii popularitatii jocurilor pe smartphone-uri, transmite Reuters, citat de Agerpres. Dupa acest anunt, actiunile Zynga, dezvoltatorul…

- Platforma online OpenSea, pe care artiștii și colecționarii vând și se cumpara bunuri digitale NFT, anunța ca a ajuns sa valoreze 13,3 miliarde de dolari, în numai 4 ani de existența, în urma celei mai recente runde de finanțare obținute. Citește mai departe și comenteaza pe…

- Colosul IT american Oracle, prezent și în România, cumpara o companie de digitalizare a sectorului sanatații, la o valoare a tranzacției de 28,3 miliarde de dolari. La noi, Oracle Romania SRL avea în anul 2020 un numar de 2325 de salariați și a obținut o cifra de afaceri de aproape…

- ​Infractorii crypto au furat 10 miliarde de dolari în 2021 de la investitori pe platforme DeFi, prin diverse escrocherii și scheme frauduloase.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Rivian a stabilit marti eara pretul actiunilor din oferta la 78 de dolari pe unitate, peste intervalul anunbtat, de 72074 dolari pe unitate. Actiunile au inceput tranzctiile la nivelul de 106,75 dolari pe unitate, conferind companiei o evaluare de 91 de miliarde de dolari, superioara evaluarilor Ford…

- Raliul inregistrat recent de Tesla a trimis averea fondatorului Elon Musk catre noi frontiere, CEO-ul fiind acum de peste trei ori mai bogat decat faimosul investitor Warren Buffett, care a devenit miliardar in urma cu peste 30 de ani. Luni, averea lui Musk a crescut cu 24 de miliarde de dolari la…

- Castigurile trimestriale ale Facebook au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, chiar daca veniturile au fost sub asteptari, iar actiunile retelei de socializare au crescut la Bursa de la New York cu peste 4%, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . In trimestrul trei din 2021, profitul…

