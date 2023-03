Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara un echipaj din cadrul Biroului Ordine Publica in timp ce efectua serviciul de patrulare, pe raza comunei Șcheia, intersecția strada Mihoveni cu strada Agronomului, a oprit in trafic autoturismul condus de catre un barbat. Intrucat conducatorul auto a menționat faptul ca nu are asupra sa…

- In perioada 13 martie-15 aprilie, in municipiul Suceava se va derula campania de curațenie de primavara. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat ca vor fi trei etape. Prima etapa se va desfașura intre 13 și 24 martie și vizeaza salubrizarea arterelor principale, unde vor fi curațate, maturate și spalate…

- In perioada 4 martie ora 23.00 – 5 martie, ora 02.00, Poliția Municipiului Suceava a organizat o acțiune in sistem integrat, cu efective marite, pe raza municipiului Suceava, fiind angrenate structuri din cadrul subunitații, respectiv Biroul Ordine Publica, Biroul Investigații Criminale, Biroul rutier,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe raza localitații Scheia unde un Land Rover a intrat in plin intr-un BMW. Potrivit ISU Suceava in cele doua autoturisme se aflau cinci persoane dintre care, doi minori. Doua persoane au ramas incarcerate si au fost extrase de catre salvatori. Toate…

- Strazile și trotuarele din municipiul Suceava vor fi spalate, dupa ce s-au umplut de noroi. Anunțul a fost facut de viceprimarul Lucian Harșovschi, intr-o emisiune la Radio Top. El a declarat: „Va trebui sa spalam mai mult strazile. Sunt prognozate temperaturi pozitive, vom incarca cisternele cu apa,…

- In ședința ordinara a Consiliului Local Falticeni de vineri, 27 ianuarie, a fost aprobat in unanimitate programul „Educație prin teatru” destinat tuturor gradinițelor și școlilor gimnaziale din municipiul Falticeni (4 gradinițe cu program normal, 3 gradinițe cu program prelungit, 1 gradinița speciala,…

- Vineri 27 ianuarie 2023, la Liceul Teoretic Filadelfia Suceava, Sala de Festivitați, a fost lansat oficial proiectul„EduOut-Scoala din afara clasei”, cod MySMIS 154196, de catre Inspectoratul Școlar Județean Suceava in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu Școala Gimnaziala „Dimitrie Pacurariu”…

- In vederea reducerii decalajului existent intre momentul susținerii probei teoretice, respectiv a celei practice pentru obținerea permisului de conducere auto (aproximativ 3 luni la momentul de fața), in zilele de 14, 21 și 28 ianuarie vor fi organizate sesiuni suplimentare de examinare, doar pentru…