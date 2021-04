Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat miercuri revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii, precizand ca ca este obligatia constitutionala a premierului de a veghea la buna functionare a Guvernului si de a interveni cand e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimand sustinerea…

- Premierul Cițu argumeneaza ca l-a demis pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații pentru ca in lupta cu pandemia este nevoie de incredere in instituțiile statului. El a mai spus ca crede cu tarie in aceasta coaliție de guvernare. Premierul a susținut o scurta declarație de presa, la Guvern,…

- Ședința de urgența a USR PLUS s-ar putea finaliza cu ieșirea de la guvernare a formațiunii, susțin surse politice. Alte doua variante luate in calcul de susținatorii lui Vlad Voiculescu sunt ca USR-PLUS sa ramana in coaliția de guvernare alaturi de PNL și UDMR, cu condiția ca Florin Cițu SA NU MAI FIE…

- ​​Stefan Voinea, consilierul onorific al lui Vlad Voiculescu, care a publicat datele despre vaccinare stârnind unul dintre scandalurile din jurul Ministerului Sanatații, îl ataca deschis pe premier. „Cîțu, mizerabil pâna la capat”, a scris Ștefan Voinea pe…

- Miercuri dimineața, in urma unei intalniri de urgența a premierului Florin Cițu cu vicepremierul Dan Barna, s-a hotarat demiterea ministrului sanatații, Vlad Voiculescu, anunța Digi 24 și Hotnews , citand surse politice. Premierul Citu a decis miercuri dimineața inlocuirea lui Vlad Voiculescu in fruntea…

- Aflați în plin razboi mediatic, liderii PNL și USR și-au reproșat reciproc, în spatele ușilor închise, modul în care au gestionat public scandalul privind evacuarea spitalului de le Foișor, dar și conflictul Voiculescu -Cîțu. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca a cerut ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu sa prezinte un raport cu masurile luate din decembrie in perspectiva valului trei al pandemiei, precum si cu masurile pentru perioada urmatoare. De asemenea, i-a solicitat sa organizeze…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu premierul Florin Cițu, cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, și cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, pentru a stabili scenariul redeschiderii școlilor, in data de 8 februarie. La sedinta au participat și medicii Raed Arafat și Adriana Pistol. La finalul…