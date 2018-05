Acestea sunt cele mai norocoase numere la Loto

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri au acționat, joi, preț de trei ore, in municipiul Drobeta Turnu Severin, pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere in care sunt implicate autoturisme inmatriculate in strainatate, conduse de cetațeni romani. Pentru neregulile descoperite in trafic, au fost aplicate ...

- Locuitorii din opt localitati ale județului Dolj vor beneficia de gaze naturale, deoarece așezarile in care traiesc se afla pe traseul conductei internationale de gaze BRUA- Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria. Aceasta se va intinde pe teritoriul Romaniei ...

- Cuvântul "prostitutie" ne duce azi cu gândul la "pesti" afaceristi si fetite zgribulite la marginea soselei cu aspect de amaraciune, asteptând clientii obscuri sa le umple norma zilnica.

- In timp ce Demi se pregatește pentru turneul “Tell me you love me”, cantareața iși impartașește crush-urile pe Twitter. Demi a descris intr-o postare pe Twitter un vis in care apare Drake și va anunțam de acum ca e awwwww. “Am avut un vis aseara ca mi s-a dezlegat șiretul la unul dintre pantofi așa...…

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Trupa Muse a lansat de curand videoclipul piesei “Thought Contagion”, iar imaginile cu vampiri și stilul cyberpunk par sa cucereasca deja internetul. Intr-un interviu trupa susține ca ideea videoclipului a fost inspirata de Richard Dawkins și conceptul de meme, dar și ca videoclipul este o continuare…

- Dupa ce a lansat piesa “On the loose”, Niall Horan ne surprinde inca de la inceputul saptamanii cu un clip animat al piesei. In piesa despre femeia misterioasa și indragostita, Niall iși pune in valoare vocea și imaginația pentru a crea ritmul perfect. Ultima piesa de pe albumul “Flicker” este un adevarat…