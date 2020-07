Acestea sunt cele cinci puncte SLABE ale ACORDULUI care ne va aduce 80 miliarde de euro Acordul incheiat marti pentru un plan european de relansare finantat pentru prima data prin emiterea de datorie comuna reprezinta o turnura istorica, dar el ramane prea modest in unele aspecte, potrivit unor analisti citati de AFP. In fata recesiunii fara precedent care ameninta Europa dupa pandemia de coronavirus, liderii europeni au actionat rapid. ''Riscul de a nu se fi ajuns la un acord era foarte ridicat. Aceasta ar fi transmis un mesaj foarte negativ, atat la nivel politic cat si economic, acela ca UE nu este capabila sa reactioneze in fata unei provocari comune'', considera Marta Pilati,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul încheiat marti pentru un plan european de relansare finantat pentru prima data prin emiterea de datorie comuna reprezinta o turnura istorica, dar el ramâne prea modest în unele aspecte, potrivit unor analisti citati de AFP.În fata recesiunii fara precedent care…

- AFP: Cum se impart banii Europei, in urma acordului istoric, dar cu imperfecțiuni, adoptat de liderii UE. Acordarea fondurilor, legata pentru prima data de respectarea statului de drept Acordul incheiat marti pentru un plan european de relansare finantat pentru prima data prin emiterea de datorie comuna…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat luni ca nu va permite Uniunii Europene sa impuna condiții privind respectarea statului de drept în schimbul fondurilor europene, relateaza AFP.„Pentru ca un compromis sa fie acceptabil pentru Polonia trebuie sa primim ce am cerut…

- Astazi are loc la Bruxelles ceea ce cancelarul german Angela Merkel a numit faza decisiva a disputei privind relansarea economica a Uniunii Europene in era pandemiei de COVID. Asta in condițiile in care mai multe state nordice se opun planului propus de Franța și Germania. Libertatea a discutat cu fostul…

- Negocierile pentru salvarea Europei dupa pandemie intra in a patra zi, dupa discuții aprinse in weekend. Macron ”bate cu pumnul in masa”. Patru țari fac opoziție Negocierile pentru pachetul de relansare a economiei europene dupa pandemie se prelungesc in cea de-a patra zi, in condițiile…

- ”Florina Seres a fost numita general manager al Xerox Romania, incepand cu luna iulie a acestui an, fiind promovata de pe pozitia de Head of Marketing of Northern & Central Eastern Europe cluster, pozitie pe care o detinea din 2019”, a anuntat compania intr-un comunicat. Ea are o licenta in Matematica…

- Europenii doresc ca Uniunea Europeana sa aiba mai multe competente in abordarea crizelor similare Covid-19, potrivit unui sondaj comandat de Parlamentul European. Respondentii din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Italia si Spania au spus ca au intampinat cele mai serioase probleme financiare, in aceasta…

- Cum se impart cele 500 miliarde de la UE sau „Cine imparte parte-și face“. Cei mai importanți beneficiari ai fondului de reconstrucție, de 500 miliarde de euro, sunt, de departe, Germania și Franța. Cele doua state vor primi fiecare cate 107,38 miliarde euro (3,13 % din PIB), respectiv 96,38 miliarde…