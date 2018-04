Acestea n-ar trebui să existe în dieta ta! Carnea pocesata Poate parea proaspata și ușor de adaugat in preparatele tale culinare favorite, dar carnea procesata are un conținut ridicat de sodiu, de aceea favorizeaza retenția de lichide și apariția unor afecțiuni inflamatoare. Un alt dezavantaj il constituie nitrații și nitriții adaugați in compoziția sa, substanțe sociate cu riscul crescut de cancer. Alege carne proaspata de pasare, de curcan sau pește. Conservele Sunt o soluție rapida in zilele in care nu ai vreme sau rabdare sa gatești, insa pot avea conservanți care iți pun in pericol sanatatea intestinala. Stabilește… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Rețete de Paște din alte țari. Așa cum noi nu ne putem lipsi de cozonac și de friptura de miel de Paște, francezii nu-și imagineaza masa din duminica Invierii fara navarin, iar grecii, fara tsoureki. Fiecare popor are alte mancaruri specifice acestei sarbatori și, daca te tenteaza sa dai o nota de……

- Unele dintre noi ar face orice numai sa scape de kilogramele in plus. Existe nenumarate diete, care promit sa ne scape de kilogramele nedorite, insa DIETA CU PUFULEȚI chiar e unica: eficienta, ieftina și ușor de ținut!

- In timp ce unii o cauta pe internet si in cabinetul medicilor nutritionisti, cea mai buna dieta de slabit este dictata chiar de forma corpului nostru. Asta spune cel mai vechi sistem medical din lume, care propune trei tipologii. Putem sa pierdem in greutate si sa ne mentinem sanatosi daca intelegem…

- Gata, doamnelor! De azi intram la dieta! Si nu oriAcum, ce dieta, cea de primavara! Cum topesti rapid 8 kg intr-o luna, ce alimente trebuie sa consumi si la ce trebuie sa renunti afli in direct de la specialist.

- Suntem atrași instinctiv de lucruri care se conformeaza gandurilor și personalitaților noastre. Nu avem control asupra acestui lucru și mintea noastra ne indreapta spre aceste lucruri. De exemplu, o persoana introvertita va observa mai intai un colț liniștit chiar daca se da o petrecere in aceeași camera.…

- Cartofii fac parte din categoria legumelor favorite ale meniului, insa tot mai des auzim medicii nutriționiști ca aceștia ingrașa și trebuie evitați, cu atat mai mult cu cat suntem la dieta. Ei bine, este adevarat ca delicioșii cartofi conțin carbohidrați și preparați in mod greșit sau consumați in…

- Noul an vine intotdeauna cu rezoluții noi, insa interesul pentru a le respecta pana la capat se pierde, odata cu trecerea primelor zile. Și cum suntem deja in a doua luna din an, cu siguranța ai uitat ca ți-ai promis inainte de Revelion ca in 2018 te vei preocupa mai mult de ce pui in farfurie și de…

- Cartofii prajiți de la McDonald’s conțin un compus chimic folosit de cercetatorii japonezi in cel mai recent tratament impotriva calviției. Cartofii prajiți pregatiți de McDonald’s potolesc nu doar foamea ci ar putea da o mana de ajutor și barbaților cu calviție, scriu cei de la Fox News. Un studiu…