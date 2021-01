Aceste produse SE SCUMPESC în 2021. Pentru ce vom plăti mai mult Pierderile suferite de agricultori i romani vor fi ”platite” de consumatori in doar cateva luni, estimeaza marii fermieri, potrivit carora primele scumpiri vor fi simtite la raft in ianuarie-februarie 2021. Marii fermieri preconizeaza ca preturile la paine si carne vor creste in momentul in care marii procesatori vor fi nevoiti, la randul lor, sa achizitioneze materie prima cu sume mult mai mari decat pana acum. Este practic, un lant, determinat de productiile foarte mici la cereale inregistrate in acest an, seceta fiind principala cauza, scrie Agro TV. De exemplu, la Buzau, micii fermieri au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

