Stiri pe aceeasi tema

- La 50 de zile dupa sarbatoarea Pastilor, crestinii sarbatoresc Pogorarea Sfantului Duh sau Rusaliile. Rusaliile, adica Pogorarea Duhului Sfant reprezinta unul dintre marile praznice imparatesti ale Mantuitorului. Sarbatoarea Rusaliilor este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, impreuna cu cea…

- Crestinii ortodocși sarbatoresc duminica Rusaliile, respectiv Pogorarea Sfantului Duh peste apostoli. Potrivit tradiției, de Rusalii se ingrijesc mortii, iar crestinii sfintesc frunze de tei. In mitologia romaneasca, Rusaliile erau zane rele, care vin cu boli si necazuri. Duminica, 7 iunie, crestinii…

- Ortodocsii sarbatoresc, duminica si luni, Cincizecimea sau Pogorarea Sfantului Duh peste sfintii apostoli, cunoscuta in popor drept Duminica Mare sau Rusaliile, ocazie cu care se incheie ciclul pascal: Invierea, Inaltarea si Pogorarea Duhului Sfant. In unele zone, oamenii isi impodobesc casele si…

- Sarbatoarea Pogorarii Sfantului Duh, Cincizecimea sau Rusaliile, are loc dupa Invierea Domnului (Sfintele Pasti) si Inaltarea Sa la ceruri.Pogorarea Sfantului Duh, anuntata in Vechiul Testament de profetii mesianici, este denumita "capatul sarbatorilor", adica evenimentul cu care se incheie…

- O data cu venirea verii, in ziua de duminica 7 iunie, la 10 zile dupa Inaltarea Domnului Iisus Hristos, respectiv la 50 de zile de la Invierea Sa, praznuim sarbatoarea Rusaliilor sau a Pogorarii Sfantului Duh, cunoscuta si sub denumirea de Cincizecime. Daca prin lucrarea Duhului Sfant, Dumnezeu Fiul…

- Rusaliile 2020 sau Cincizecimea se sarbatoresc in calendarul ortodox, Duminica, 07 iunie 2020, și luni, 08 iunie 2020. Cunoscuta și ca Pogorarea Sfantului Duh, in Duminica Rusaliilor, dupa Sfanta Liturghie, are loc Vecernia Rusaliilor, cand se rostesc cele șapte rugaciuni speciale de cerere a harului…

- Rusaliile 2020 sau Cincizecimea se sarbatoresc in calendarul ortodox, Duminica, 07 iunie 2020, și luni, 08 iunie 2020. Cunoscuta și ca Pogorarea Sfantului Duh, in Duminica Rusaliilor, dupa Sfanta Liturghie, are loc Vecernia Rusaliilor, cand se rostesc cele șapte rugaciuni speciale de cerere a harului…

- Cu 29 de ani in urma a fost ales primul Parlament al Republicii Moldova. La aproximativ trei decenii de parlamentarism, deputații actualei legislaturi au transmis mesaje de felicitare și au facut un tur virtual prin cea mai importanta instituție din țara.