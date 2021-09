Aceste localități intră în carantină. Ce este interzis Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat vineri seara, la Digi24, ca a semnat ordine de carantinare pentru șase localitați din județul Satu Mare, unde rata de incidența a cazurilor de COVID a depașit 6 la mie. Sunt primele localitați care intra in carantina in acest nou val al pandemiei care iși face simțita prezența și in Romania. „Astazi este prima data, dupa cateva luni, cand carantinam localitati. Am semnat semnat inainte sa ajung la dumneavoastra ordinul de carantinare pentru sase localitati din judetul Satu Mare, care e unul dintre judetele care au depasit 1,5 la mie rata de incidenta. Sunt cateva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

