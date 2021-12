Aceste alimente ne ajută să pierdem grăsimea de pe burtă fără să ținem regim In aceasta perioada majoritatea persoanelor pun cateva kilograme in plus din cauza delicateselor pe care le servim de sarbatori. Vestea buna este ca exista anumite alimente care ajuta la arderea grasimilor. Grasimea se așeaza pe burta cel mai repede. Grasimea viscerala nu este buna pentru sanatate, iar acest lucru nu are legatura cu aspectul fizic. Pe masura ce se acumuleaza, produce un stres semnificativ asupra inimii, ficatului si a altor organe vitale. Si cand, dupa un timp, grasimea se adapteaza la organe si la tesuturi, este mai greu sa scapam de ea. Acest lucru, mai ales dupa varsta de 50… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu anunța faptul ca Romania a depașit Ungaria la PIB-ul pe cap de locuitor. Este prima oara cand se intampla acest lucru."In premiera, Romania a depașit Ungaria la PIB pe cap de locuitor. Vestea buna este ca va depași și Polonia, așa cum anunța Banca Mondiala. Desigur, pentru asta trebuie sa…

