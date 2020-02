"Acesta este omul din spatele pandemiei coronavirusului?" De ce a blocat Twitter site-ul financiar Zero Hedge

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anunțat ca va elimina postarile care genereaza dezinformare cu privire la coronavirus, fapt care va insemna o adevarata provocare, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Focarul de coronavirus a starnit un val de sentimente anti-China la nivel global. Informațiile false s-au raspandit…

- Mai multe țari au inceput sa izoleze sute dintre cetațenii lor evacuați din orașul Wuhan intr-un efort de stopare a raspandirii la nivel global a epidemiei care a ucis deja 170 de oameni, transmite Reuters.------------------------08.08 Noua Zeelanda a anuntat ca va inchiria un avion cu 300 de locuri…

- Institutul național de sanatate și bunastare din Finlanda a confirmat primul caz de coronavirus din țara. Este vorba despre o femeie in varsta de 32 de ani din Wuhan, care a ajuns in Finlanda, dupa ce in aceeasi zi a calatorit si la Ivalo, un sat din regiunea Laponiei de Nord. Femeia a dezvoltat…

- Noul virus din China a speriat o lume intreaga. Cursele aeriene cu orase din China au fost anulate, nu se mai importa produse chinezesti si aeroporturile au introdus aparate de monitorizare a temperaturii corpului de teama ca virusul sa nu se transmita la un numar si mai mare de oameni. Coincidenta…

- Rusia și China colaboreaza pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a informat miercuri Consulatul Rusiei la Guangzhou, potrivit agenției de presa Reuters, citata de TVR. Virusul se transmite foarte ușor de la om la om și pana in prezent nu are tratament. Potrivit instituției, autoritațile…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat miercuri dimineața ca 132 persoane au decedat in urma epidemiei cu noul coronavirus, iar alte 1.459 de cazuri au fost confirmate, astfel ca numarul total a ajuns la 5.974, informeaza site-ul agenției de știri Reuters.Citește și: Efect neașteptat…

- Panica și disperare in Wuhan, punctul zero al epidemiei cu coronavirus. Spitalele sunt supraaglomerate, pacienții zac pe jos in unitațile medicale, iar garile sunt pazite de soldați inarmați cu arme automate, așa cum se poate observa in mai multe inregistrari video aparute pe Twitter, a caror veridicitate…

- Agentia de presa Reuters a publicat joi cateva elemente cheie despre coronavirusuri si o serie de informatii cunoscute despre noul tip de virus care a fost descoperit recent in orasul Wuhan din centrul Chinei, relateaza Agerpres.Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care si-au primit…