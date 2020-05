Managerul militar al Spitalului Județean Suceva a declarat, citat de Digi24, ca șeful RUNOS a ascuns imbolnavirile și morții de COVID-19. In urma scandalului, cel acuzat a demisionat. Emil Juravle, angajat la spitalul din subordinea lui Gheorghe Flutur, iar soția la Protecția Copilului, tot in cadrul Consiliului Județean. Tatal, Dragoș Juravle, vechi tovaraș al lui Flutur, era director tot in CJ. Familia deține firme, ia divindene de sute de mii de lei, dar lucreaza tot la stat. Juravle-tatal e celebrul autor al scrierii, din litere cu oi vii, al cuvantului „Bucovina” la o vizita a lui Traian…