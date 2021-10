Acest weekend ne trimite direct în infern, crede medicul Octavian Jurma E posibil ca acest weekend sa fie motivul pentru care vom mai sta in acest infern inca o saptamana, spune medicul epidemiolog Octavian Jurma, care este de parere ca decizia de a introduce abia de luni restricțiile ne poate costa „multe vieți”. Octavian Jurma spune ca nici nu vrea sa se gandeasca cat de multe vieți ne va costa decizia de a introduce doar de luni restricțiile care trebuiau introduse de vineri „tocmai pentru a impiedica petrecerile de ”. „Acest weekend va avea probabil cel mai ridicat risc de infectare din ultimele saptamani pentru ca stimuleaza artificial socializarea, fiind ultimul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

