Stiri pe aceeasi tema

- Grupul informatic american Apple va lansa, luna viitoare, trei noi telefoane iPhone, inclusiv unul cu cel mai mare display prezentat vreodata de compania americana, care va avea diagonala de 6,5 inci, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

- Francezii de la Renault pregatesc lansarea unui nou model peste doar o saptamana, cu ocazia Salonului Auto de la Moscova. Potrivit unui anunț oficial, constructorul va dezvalui un nou SUV compact, iar modelul va purta numele Arkana, dupa latinescul Arcanum ce inseamna secret. Renault spune ca noul SUV…

- Acum, la aproximativ o luna de momentul lansarii noilor smartphone-uri Apple, stim cam totul despre cele trei modele la care compania a lucrat in ultimul an. Se pare insa ca exista cateva detalii pe care nu le cunosteam, analistii Trendforce sugerand ca modelele de top de iPhone de anul acesta vor primi…

- Ajunsa la cea de-a VII-a editie, Caravana Metropolis se desfasoara in acest an intre 3 si 29 iulie, si va aduce la Arad, Sibiu, Brasov si Timisoara cele mai noi si bine cotate filme europene, premiate la festivaluri precum Cannes, Berlin sau Sundance. Acestea vor fi proiectate in aer liber cu ajutorul…

- Este vorba de noul Ford Focus Vignale 2018 care are acum o motorizare de baza de 1.5 litri din seria EcoBoost care dezvolta o putere maxima de 150 CP. Modelul vine echipat cu o noua transmisie PowerShift cu 8 rapoarte care este construita de catre Ford. Pretul…

- Fermierii din mai multe judete ale tarii au prezentat, in direct, cotatiile la zi ale cerealelor la poarta fermei, iar specialistii au prezentat preturile la export, in Portul Constanta, in cadrul conferintei MEDIAFAX Fermierii Romani, organizata in colaborare cu Agrointeligenta.

- Poți câștiga 2 bilete la FORMULA 1 GRAND PRIX DE FRANCE 2018 pentru a te bucura de spectacolul echipei Renault Sport Formula One Team™.Week-end-ul acesta, în perioada 8-10 iunie, clujenii sunt asteptati la Mall VIVO! Cluj-Napoca, acolo unde Renault a pregatit o zona…

- Intrat la categoria double-wide, ecranul cu rata de aspect 32:9 este exact dublul unui monitor Full HD de 24.5”, intins pe orizontala pana la diagonala de 49”. Adresat pasionatilor de jocuri PC, ASUS VG49V suporta rezolutia 3840x1080 pixeli, redata folosind rata de actualizare a imaginii la 144 Hz.…