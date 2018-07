Stiri pe aceeasi tema

- Ileana Lazariuc și Ion Țiriac erau, pe vremuri, unul dintre cele mai mondene cupluri ale high-life-ul dambovițean, scrie click.ro. Nu exista petrecere de fițe la care cei doi sa nu fie prezenți. Iata ca de cand in viața lor au aparut copiii, cei doi au devenit scumpi la vedere, facand naveta intre…

- Miercuri, 4 iulie, peste 500 de invitati din industria muzicala au pasit in era viitorului la digiTALES by Cat Music. Evenimentul, o impresionanta desfasurare de forte, a prezentat publicului printr-un show multimedia cele mai importante realizari ale casei de discuri in domeniul digital. In plus, Dan…

- Monica Gabor, imagine emoționanta alaturi de fiica ei, Irina. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu locuiește in America, iar timpul petrecut cu fiica ei este destul de limitat. Aceasta a postat pe contul de Instagram un mesaj, alaturi de care a atașat o fotografie, in care amandoua stau intinse pe iarba.…

- Actrița daneza Brigitte Nielsen (54 de ani) a dat naștere, vineri, celui de-al cincilea copil, o fetița, dupa cum a declarat aceasta sambata revistei americane People. Fetița, prima pentru Brigitte, care mai alre patru baieți din casatoriile anterioare – a venit pe lume intr-un spital din Los Angeles…

- Designerul italian Stefano Gabbana a numit-o „urata“ pe Selena Gomez dupa ce The Catwalk Italia a publicat pe Instagram un colaj in care starul pop poarta cinci rochii rosii cu scopul de a incuraja fanii sa isi aleaga otinuta preferata.

- Ruby a facut apel la amicii ei din mediul virtual in incercarea de a-i gasi pe stapanii unui cațel pe care l-a luat de pe strada. Ruby a gasit un cațel pe strada și l-a luat acasa. Artista afirma ca acesta s-a pierdut de stapanii sai pe care ea incearca sa-i gaseasca. Ruby a facut apel la fanii ei…