Aceasta este ultima fotografie a lui Matthew Perry, vedeta din ”Friends” In ultima fotografie publica facuta lui Matthew Perry, vedeta de televiziune s-a intalnit cu un prieten la cina la Apple Pan, un restaurant din Los Angeles renumit pentru hamburgeri. Actorul purta un tricou verde, pantaloni de jogging negri și adidași fara șireturi. Fotografia a fost facuta cu o saptamana inainte de nefericitul sau deces. Matthew Perry, indragitul actor care a jucat rolul lui Chandler Bing in ”Friends”, a murit la 54 de ani. Perry a murit dupa ce s-ar fi inecat accidental, sambata, la locuinta sa din Los Angeles, potrivit Los Angeles Times, care citeaza surse din politie. Nu exista… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Matthew Perry, indragitul actor care a jucat rolul lui Chandler Bing in „Friends”, a murit, scrie CNN. El avea 54 de ani. Perry a murit dupa ce s-ar fi inecat accidental, sambata, la locuinta sa din Los Angeles, potrivit Los Angeles Times, care citeaza surse din politie. Nu exista suspiciuni privind…

- Matthew Perry a fost gasit decedat sambata, 28 octombrie, intr-un jacuzzi in locuința sa din Los Angeles, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine, citate de Los Angeles Times. Actorul, cunoscut mai ales pentru rolul lui Chandler Bing din serialul „Friends”, avea la 54 de ani.Decesul sau a fost…

- Moscova recunoaște ca deține controlul asupra celor șase televiziuni moldovenești, incluse zilele trecute de autoritațile canadiene in lista de sancțiuni. Astfel, ambasadorul Rusiei la Ottawa, Oleg Stepanov, leaga decizia Guvernului condus de Justin Trudeau de așa zisa ”tentativa de a raspandi rusofobia”,…

- Ucraina a primit un nou pachet de sprijin pentru aparare din partea Canadei, care conține vehicule blindate de lupta și vehicule blindate de evacuare, necesare pentru a salva viețile militarilor raniți. In plus, Ottawa a decis sa se alature pregatirii piloților ucraineni pentru avioanele F-16. Acest…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski isi continua turneul in America de Nord cu o vizita astazi in Canada, tara cu o importanta diaspora ucraineana si care a sustinut Ucraina inca de la inceputul invaziei ruse. Tarziu ieri seara, presedintele Zelenski a aterizat in capitala Ottawa venind din SUA,…

- Un bebeluș din India s-a nascut cu 26 de degete la maini și la picioare. Fetița este numita „divina” de catre familia ei, care considera ca este reincarnarea unei zeițe hinduse. Micuța, din Bharatpur, in statul nordic Rajasthan, are șapte degete pe fiecare mana și șase degete pe fiecare picior, potrivit…

- Guvernul Canadei intentioneaza sa puna la dispozitie 3 miliarde de dolari canadieni pentru finantarea noilor reactoare nucleare CANDU ale centralei de la Cernavoda, informeaza Ministerul Energiei. „Astazi la Ottawa, Sebastian Burduja, ministrul roman al energiei, si Jonathan Wilkinson, ministrul canadian…

- Aproximativ 100 de romani blocati pe un feribot in Grecia, din cauza inundatiilor, au debarcat si urmeaza sa fie evacuati, informeaza, joi Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, Ambasada Romaniei la Atena a mentinut legatura si cu reprezentantii unui grup de cetateni romani blocati…