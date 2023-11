Accidentul mortal din Neamț a fost produs de un șofer beat Accidentul in urma caruia un barbat a murit și alți doi au fost raniți, in Birca, județul Neamț, a fost produs de un șofer beat, au stabilit polițiștii. Din primele cercetari efectuate de polițiștii din Neamț a reieșit faptul ca, in timp ce un barbat in varsta de 33 de ani, din județul Suceava, conducea un autoturism pe DJ 209 B, in localitatea Borca, a intrat in coliziune laterala cu un autoturism condus de o femeie, de 48 de ani, din Borca, dupa care a acroșat un podeț din beton, potrivit mediafax. In urma accidentului, un barbat in varsta de 50 de ani, pasager in primul autoturism… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

