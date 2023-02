Stiri pe aceeasi tema

- Cu regret, copilul aflat in coma dupa ce a fost accidentat de o mașina in timp ce se deplasa cu bicicleta in apropiere de Stauceni, a decedat.Accidentul a avut loc la 21 februarie, in apropierea localitații Stauceni.

- Unul dintre bicicliștii de cate 12 ani, loviți acum cateva zile de o mașina in apropiere de Stauceni a pierdut lupta pentru viața, transmite Echipa.md . Cu o seara mai devreme, șoferul care a comis impactul, a fost plasat in arest pentru 30 de zile. Despre decesul biciclistului a anunțat chiar tatal…

- Soferul care marti a tamponat doi copii biciclisti profesionisti, a primit 30 de zile de arest preventiv, in baza deciziei Judecatoriei Ciocana. Iar baiatul care este in stare grava, a fost transferat la Institutul de Neurologie si Neurochirurgie. Acesta este in continuare in coma.

- Cinci instituții medico-sanitare publice au fost dotate cu 15 ventilatoare pulmonare procurate de Organizația Mondiala a Sanatații, cu suportul financiar al Guvernului Japoniei. Potrivit Ministerului Sanatații, aparatele au fost repartizate Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Institutului…

- Doi biciclisti au fost loviti de o masina pe traseul care leaga capitala de comuna Stauceni. In urma impactului, copiii au fost transportați la spital. Accidentul a avut loc pe 21 februarie, in jurul orelor 17.00. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției de…

- Blocul nr.1 al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie a fost renovat. A fost efectuata izolarea termica a pereților exteriori, au fost inlocuite ferestrele și ușile exterioare. De asemenea, a fost izolat termic acoperișul. Valoarea totala a lucrarilor constituie 7 122 961 de lei, din care 5 000…

- Un copil de patru ani care a suferit arsuri și intoxicație chimica, a fost internat in secția reanimare, dupa ce mama a confundat și i-a dat soluție degresanta in loc de medicament. Incidentul s-a produs in regiunea transnistreana. Femeia in varsta de 33 de ani intenționa sa-i dea copilului un preparat…