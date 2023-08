Accidentul de la 2 Mai | Cătălin Predoiu: Erori grave comise în lanț de către polițiști - LIVE DECLARATIIILE Min. Justiție: Ma voi referi exclusiv la cazul 2 Mai, analiza evenimentelor de la Crevedia este in curs, concluziile vor fi prezentate de IGSU in scurt timp Au fost incalcate proceduri de sistemDupa preluarea apelului nu au trimis datele suplimentare echipajelorNu au raportat evenimentul conduceriiLa orele 02.35, un agant de poliție dintr-o patrula a depistat autoturismul comunicat prin dispeceratLa acel moment, agentul de poliție a incalcat prevederi neridicand placuțele și nu a pornit bodycamera De asemenea, era obligat sa il duca la spital pentru recoltare de probe In urma acestor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- DECLARATIIILE Min. Justiție: Au fost incalcate proceduri de sistemDupa preluarea apelului nu au trimis datele suplimentare echipajelorNu au raportat evenimentul conduceriiLa orele 02.35, un agant de poliție dintr-o patrula a depistat autoturismul comunicat prin dispeceratLa acel moment, agentul de poliție…

- DECLARATIIILE Min. Justiție: Ma voi referi exclusiv la cazul 2 Mai, analiza evenimentelor de la Crevedia este in curs, concluziile vor fi prezentate de IGSU in scurt timpAm lasat toata independența Corpului de control in verificarile de la 2 Mai, șeful Corpului de control nu e numit de mine și nu am…

- DECLARATIIILE Min. Justiție: Ma voi referi exclusiv la cazul 2 Mai, analiza evenimentelor de la Crevedia este in curs, concluziile vor fi prezentate de IGSU in scurt timpAm lasat toata independența Corpului de control in verificarile de la 2 Mai, șeful Corpului de control nu e numit de mine și nu am…

- ”Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, va sustine astazi, 28 august 2023, o declaratie de presa in care va prezenta concluziile Corpului de Control al Ministrului referitoare la situatia provocata de tragicul accident produs in data de 19 august in judetul Constanta”, a transmis Ministerul…

- ”Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, va sustine astazi, 28 august 2023, o declaratie de presa in care va prezenta concluziile Corpului de Control al Ministrului referitoare la situatia provocata de tragicul accident produs in data de 19 august in judetul Constanta”, a transmis Ministerul…

- Adjunctul sefului IPJ Constanta cu responsabilitati in domeniul sigurantei rutiere si ordinii publice, seful Politiei Rutiere Constanta, seful Politiei municipiului Mangalia si seful Politiei Vama Veche au fost eliberati din functie, in urma accidentului de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit.…

- Adjunctul sefului IPJ Constanta cu responsabilitati in domeniul sigurantei rutiere si ordinii publice, seful Politiei Rutiere Constanta, seful Politiei municipiului Mangalia si seful Politiei Vama Veche au fost eliberati din functie, in urma tragediei de la 2 Mai, provocata de Vlad Pascu, drogat la…

- Inalta Curte de Casație și Justiție ataca la Curtea Constituționala legea pensiilor speciale și legea care interzice cumulul pensiei cu salariu. Anterior vicepremierul Catalin Predoiu a declarat ca nu ar fi „un eveniment inedit” daca Inalta Curte de Casatie si Justitie ar ataca la Curtea Constitutionala…