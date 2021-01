Accidentele se țin lanț în acest weekend: Ce s-a întâmplat pe o stradă din Capitală CHIȘINAU 10 ian - Sputnik. Un tanar in varsta de 21 de ani a pierdut controlul volanului, a derapat de pe șosea și a rasturnat automobilul in care se afla. Accidentul a avut loc sambata, la ora 20:35, pe strada Alecu Russo din sectorul Rașcani al Capitalei. Potrivit poliției, in urma accidentului nimeni nu a avut de suferit. Conducatorul automobilului risca șase puncte de penalizare și o amenda in valoare de 1 500 de lei. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te la canalul nostru din Telegram >>>

