- Dupa ce tot mai mulți artiști au intervenit și au fost revoltați ca Gheboasa a fost amendat și blamat pentru concertul de la UNTOLD, a venit randul lui Alex Velea sa iși spuna opinia. Artistul crede ca se incearca tot mai mult cenzurarea muzicii și ca Gheboasa a fost sancționat pe nedrept.

- Doua accidente s-au produs, in jurul pranzului, pe tronsoane de drum național din județul Buzau. Traficul se desfașoara dirijat pe DN10, in Siriu, in urma unui accident rutier. Potrivit IPJ, ,,din primele date, se pare ca in eveniment ar fi implicat un singur autoturism, care este rasturnat in afara…

- Cea de-a noua generație Volkswagen Passat iși va sarbatori premiera mondiala in aceasta toamna, dar cu o gama simplificata, deoarece mașina de familie de dimensiuni medii va fi vanduta strict ca un vagon. Intre timp, cei de la Wolfsburg ofera o previzualizare completa a modelului reinnoit, care va fi…

- Neversea este unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale verii. Anual, festivalul ii atrage ca un magnet pe tinerii dornici de distracție. Artiștii cunoscuți, din toate colțurile lumii dau un adevarat spectacol pe malul marii. Unul dintre cei mai așteptați DJ a fost Salvatore Ganacci, care le pregatește…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 5 iulie, ca va avea o noua discutie cu ministrul de Finanțe Marcel Boloș și cu liderul PNL, Nicolae Ciuca, iar saptamana urmatoare „incepem sa luam decizii” privind masurile fiscale menite sa aduca venituri suplimentare la bugetul de stat.„Am avut pana acum…

- Momente prețioase pentru Liviu Teodorescu! Cantarețul și soția lui, Iulia, au devenit parinți pentru prima data pe data de 3 iulie, iar cei doi radiaza de fericire de cand s-a nascut fetița lor, Ecaterina. Paparazzii SpyNews.ro au tot pe urmele lui Liviu Teodorescu și l-au surprins in "rolul" de tatic…

- Moarte fulgeratoare a unui cunoscut cantaret de manele din Ploiesti. Barbatul de 31 de ani a murit in mainile medicilor dupa ce politistii de la rutiera l-au incatusat si l-au dus la Unitatea de Primiri-Urgente. Agentii voiau sa stie daca acesta era sub influenta drogurilor. Inainte de a fi imobilizat,…