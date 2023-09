“Politistii Serviciului Rutier intervin in localitatea Golesti, pe DN 2 – R 85, unde a avut loc o coliziune intre doua autoturisme si un cap tractor. Traficul in zona este blocat total”, au precizat reprezentantii IPJ Vrancea. Potrivit politiei, in acest moment, doua persoane primesc ingrijiri medicale la fata locului. Source link