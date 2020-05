Stiri pe aceeasi tema

- Accident violent la Orheiul Vechi. Doua automobile au fost grav avariate. In urma impactului, o mașina a fost proiectata in șanț.Imaginile au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook.

- Noaptea trecuta in jurul orei 2, un accident rutier s-a produs pe centura Valcele-Apahida soldat cu o persoana ranita. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Biroul de presa al IPJ Vrancea, informeaza ca astazi, la ora 09.18, s-a primit un apel la 112, prin care s-a ajunțat ca a avut loc un accident rutier pe DN 2 E 85, in zona localitații Golești. Din primele date, in accident sunt implicate 2 autovehicule. In urma evenimentului a rezultat ranirea unei…

- ACCIDENT CUMPLIT in BORSA pe DN 18 in urma cu cateva minute. O persoana ranita grav in urma impactului! Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier in localitatea…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața, pe raza localitații Scarișoara. Potrivit primelor informații, o persoana a fost ranita dupa ce un autoturism a ieșit in decor. Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Campeni intervine pentru acordare prim ajutor și descarcerare la un accident rutier, pe…

- Accident rutier intre Vitanești și Magura; o persoana a fost grav ranita in Eveniment / on 18/03/2020 at 20:24 / O persoana a ajuns la spital, cu rani grave, in urma unui accident rutier produs, cu puțin timp in urma, intre localitațile Vitanești și Magura. Potrivit martorilor, se pare ca barbatul…

- Accident grav pe DN18. O persoana ranita grav in urma impactului. O masina facuta praf Aseara la ora 21.00, un autoturism care circula pe D.N.18 dinspre Targu Lapus spre Baia Mare, a fost implicat intr-un accident de circulatie la intrarea in localitatea Berinta. Din primele cercetari efectuate de politisti…