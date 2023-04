Accident violent în Vâlcea - 3 victime, printre care un copil de aproape 3 ani, și o mașină în șanț Un copil, in varsta de doi ani si opt luni, si mama lui au ajuns marti la spital dupa ce masina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier, in comuna Mihaesti, sat Negreni, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.Foto: ISU ValceaReprezentantii ISU Valcea au anuntat ca in eveniment au fost implicate doua autoturisme, la fata locului fiind gasite trei victime, neincarcerate, care prezentau traumatisme usoare.Foto: ISU Valcea"Mama si minorul de 2 ani si 8 luni au acuzat dureri la nivelul capului si membrelor superioare. Acestea au fost evaluate la locul interventiei,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

