Stiri pe aceeasi tema

- Sase oameni si-au pierdut viata in urma unui grav accident de circulatie produs sambata dimineata, in apropierea satului Popeasca din raionul Stefan Voda. Un tir a inceput sa depaseasca un tractor, fara ca soferul sa se asigure, si vehiculul de mare tonaj s-a izbit frontal cu un automobil, transmite…

- Noua oameni au murit intr-un incendiu produs intr-un camin de batrani din estul Bulgariei. Focul a izbucnit luni seara. In camin locuiau 58 de batrani. Cand au ajuns pompierii, acoperișul de lemn era deja cuprins de flacari uriașe și ultimul etaj era plin de fum negru. Locatarii au fost evacuați. Au…

- Salvatorii au intervenit in numar mare, miercuri, la locul unui accident cu urmari foarte grave, in care au fost implicate doua autoturisme. Echipaje de salvare, dar și de la pompieri și inclusiv un elicopter SMURD au fost trimise la fața locului, pentru a acorda ajutor de urgența persoanelor care au…

- Trei persoane din Constanța au murit intr-un accident rutier. Tragedia a avut loc intre localitațile Mereni și Topraisar. Doua mașini s-au lovit violent, iar victimele au fost gasite incarcerate și inconștiente. A patra persoana, respectiv un barbat, a scapat cu viața, dar se afla in stare grava la…

- In noaptea de duminica spre luni, o familie de romani și-a gasit sfarșitul intr-un tragic accident. Cei doi parinți și fiica lor se aflau in Veneția, pe șoseaua Triestina, in momentul in care s-au ciocnit violent de o alta mașina. La bordul celuilalt autoturism era o tanara de 29 de ani. Tatiana Celina…

- Trei persoane au murit pe DN7, in județul Dambovița, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un camion. La fața locului se afla numeroase echipaje de la SMURD și ambulanța, pompieri și Poliție.

- Un accident de munca grav s-a petrecut, in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17.30, in satul Oituz, comuna Oituz. Din informațiile transmise de ISU Bacau, peretele unei cladiri s-a daramat, doua persoane fiind prinse sub resturi. O persoana a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pe imaginile surprins de camera de bord a unui alt conducator auto, se poate vedea cat de puternic a fost impactul. Bucați din caroseriile celor doua mașini implicate sunt impraștiate pe o porțiune de cațiva zeci de metri.