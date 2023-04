Accident teribil: Un motociclist în vârstă de 24 de ani a fost grav rănit - A fost solicitat și elicopterul SMURD La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Mihailești, cu o autospeciala de stingere dotata cu modul de descarcerare și doua ambulanțe SAJ. In sprijin, a fost solicitat și elicopterul SMURD. Medicii și asistentele au depus eforturi mari și au reușit sa il stabilizeze, astfel incat tanarul sa poata fi transportat cu elicopterul SMURD la un spital din capitala. Cele doua persoane din autoturism nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.Pompierii au asigurat masurile de prevenire a incendiilor și au acționat pentru sablarea parții carosabile. Cazul a ramas in atenția Poliției pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

