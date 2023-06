Accident Săcuieu: A murit femeia de 77 de ani. Șoferul de 78 care a intrat într-un cap de pod a supraviețuit Un grav accident de circulație, soldat cu decesul unei persoane, a avut loc in cursul zilei de vineri, 23 iunie, pe raza localitații clujene Sacuieu. Potrivit IPJ Cluj, in jurul orei 12.35, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs pe DJ 103H, in comuna Sacuieu. Conform primelor cercetari efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au constat ca un barbat, in varsta de 78 de ani, care conducea autoturismul pe direcția Sacuieu spre localitatea Scrind-Frasinet, dupa un viraj la dreapta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand in coliziune cu un cap de… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un craiovean in varsta de 52 de ani a murit, vineri, dupa ce a pierdut controlul volanului pe DN 6, la ieșirea din Orșova, județul Mehedinți, și a lovit un camion. Accidentul a avut loc pe DN 6, la ieșire din localitatea Orsova, potrivit IPJ Mehedinti . Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au stabilit,…

- • Soferul se pare ca era baut si sub influeta substantelor psihoactive Politistii rutieri au fost sesizați in sea ra zilei de duminica, in jurul orei 23.00, ca pe DJ 101 F, in comuna Dumbrava- pe raza satului Ciupelnița – s-ar fi produs un accident rutier cu o victima. In acest context, intr-un comunicat…

- Politistii din Neamt anunta, luni, ca au stabilit varstele persoanelor care au decedat in accidentul de pe DN 2. Este vorba despre un barbat de 66 de ani, o femeie de 31 de ani si un copil de 3 ani. Accidentul din judetul Neamt a fost provocat de soferul masinii din care toti cei trei ocupanti au murit.…

- Politistii din Piatra Neamt au deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce o femeie care a decis sa nasca acasa a murit. In timpul nasterii, starea ei s-a agravat, dar a ajuns prea tarziu la spital si a murit a doua zi. "La data de 14 mai a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra-Neamt…

- Accident cumplit in Mehedinți. Trei tineri au murit dupa ce un TIR a spulberat un autoturism, iar acum familiile se pregatesc de inmormantare. Polițiștii au anunțat ca victimele au fost doua fete de 18 și 22 de ani și un tanar de 19 ani, care se aflau in autoturismul care a lovit din plin TIR-ul. Accident…

- Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre un autoturism și un tractor.Șoferul autoturismului, un tanar de 18 ani, neincarcerat, a fost gasit mort.Șoferul mașinii a murit, iar doua pasagere din autoturism, ambele in varsta de 17 ani, din localitatea Scurtu…

- Accidentul s-a petrecut, luni, ieșirea din Sanandrei spre Carani, județul Timiș, dupa ce un șofer de 35 de ani a intrat in depașire fara sa se asigure și fara sa vada ca o alta mașina din spatele sau efectua aceeași manevra, informeaza Opinia Timișoarei . Cele doua mașini s-au ciocnit, iar cea condusa…

- La data de 6 aprilie a.c., in jurul orei 03.50, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN38, in comuna Comana, s a produs un accident rutier, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de…