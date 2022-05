Accident rutier soldat cu 27 de morţi în vestul Ucrainei Cel putin 27 de persoane au murit intr-un accident rutier grav petrecut in vestul Ucrainei, iar 12 au fost ranite. Aceasta este cea mai mare tragedie produsa pe sosesele din Ucraina in ultimul deceniu, informeaza Observatornews . Un accident infiorator a avut loc marti seara in vestul Ucrainei. 27 de oameni au murit și 12 au fost raniți, in urma coliziunii dintre un autobuz cu pasageri, un microbuz si un camion cisterna. Tragedia a avut loc pe autostrada care leaga Kievul de orașul Ciop, in regiunea Rivne. Anton Gerașcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, a publicat pe rețelele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

