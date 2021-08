Accident rutier pe DN 22, dupa Sibioara. O masina s-a rasturnat. Patru victime

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in Costinesti In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Costinesti, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier o masina a intrat intr un stalp. In urma impactului, au rezultat patru…

- Accident rutier la iesire din Crucea. Un motociclist a cazut cu motocicleta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la iesire din Crucea, spre Constanta.…

- Accident rutier la sensul giratoriu de la intrare in cartierul Tomis Plus.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la sensul giratoriu de la intrare…

- Accident rutier pe DC61. Doua victime.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Seimeni, judetul Constanta..Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe DC61, la iesire din Seimeni.Este implicat un…

- Accident rutier pe A2.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in urma cu cateva momente pe autostrada A2Potrivit primelor informatii, s a produs un accident rutier pe A2, in dreptul localitatii Medgidia. Un autoturism a intrat in parapet.In urma impactului a…

- Accident rutier intre Comana si Tataru, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in judetul Constanta, intre Comana si Tataru.Este vorba despre un autoturism care s a rasturnat.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA…

- Accident rutier cu trei victime pe DN 22.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza pe DN 22.Potrvit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier in urma caruia au rezultat trei victime.O masina s a rasturnat…

- Accident rutier la iesire din Amzacea, spre Topraisar, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in camp, la iesire din Amzacea, spre Topraisar, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier…