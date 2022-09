Accident rutier in zona Popas Cismea la iesire din Constanta spre Ovidiu

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat, iar alte sase, intre care trei copii, au fost ranite intr-un accident care s-a produs marti dimineata in localitatea Cotorca, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita, citata de Agerpres. Conform sursei citate, in eveniment au fost implicate doua autoturisme…

- Accident rutier intre trei auto cu doua victime in localitatea Cogealac.La fata locului intervine SMURD Midia. La locul interventiei a ajuns un echipaj SAJ.Sunt sase victime constiente.In sprijin se deplaseaza o autospeciala de stingere de la Statia Midia si autospeciala pentru transport personal si…

- Un accident rutier intre un autoturism si un microbuz de transport in care se aflau 11 persoane a avut loc joi seara, la intersectia DN 13 cu DN 13A, in localitatea Balauseri, informeaza IPJ Mureș, citat de Agerpres. „Accident rutier produs in localitatea Balauseri, in care au fost implicate un autoturism…

- Opt persoane, intre care un baiat de ani, au ajuns la spital, joi dimineața, in urma unui grav accident rutier produs pe DN28, in localitatea Lețcani, din județul Iași. Un microbuz și o camioneta, in care se aflau in total 13 persoane, au fost implicate in accident. „Accident rutier pe DN 28 in localitate…

- Un accident rutier in care sunt implicate mai multe vehicule a avut loc in aceasta dimineata pe A1, km 17, sensul spre Bucuresti.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov la fata locului actioneaza 5 ambulante SMURD si elicopterul SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, descarcerare si autospeciala…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat sa intervina, astazi, in judetul Constanta.Este vorba de un accident rutier, la iesire din Medgidia spre Valea Dacilor. In urma impactului este posibil sa fie doua victime.Conform ISU Dobrogea, una dintre persoanele in cauza a fost gasita incarcerata.La…

- Eveniment Accident rutier cu cinci victime la Vitanești iunie 22, 2022 09:19 La primele ore ale dimineții de miercuri, un apel la 112 anunța producerea unui accident rutier pe Drumul European 70, pe raza localitații Vitanești, la care au intervenit pompierii cu o autospeciala de descarcerare, o mașina…

- Salvatorii au fost solicitati sa intervina luni, 13 iunie, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii furnizate de ISU Constanta, apelul la numarul unic de urgenta 112 a anuntat un accident rutier produs in zona sensului giratoriu de la Lukoil situat la iesire din oras, spre Valu lui Traian.…