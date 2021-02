Accident rutier în Corunca In urma unui accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme care s-au lovit frontal in urma cu o jumatate de ora, la intrarea spre centrul comunei Corunca, pe E60, Calea Sighișoarei, s-a format o coloana din Corunca spre Acațari, informeaza Tobias Farkas. Foto Tobias Farkas Info Trafic Targu Mureș+Radar Accident rutier in Corunca at Sursa articolului: Accident rutier in Corunca Credit... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

