Accident rutier în Braşov: trei persoane rănite într-o ambulanţă Trei persoane au fost ranite, miercuri noapte, dupa ce ambulanta Serviciului Judetean Brasov in care se aflau a fost implicata intr-un accident, in municipiul Brasov, alaturi de un autoturism. Este vorba despre o pacienta, asistenta medicala si soferul autospecialei, scrie Rador. Accidentul in care au fost implicate un autoturism si o ambulanta SAJ a avut loc pe strada Zizinului din Brasov. Acolo s-au deplasat un echipaj SMURD, 2 ambulante SAJ si un echipaj cu apa si spuma. Potrivit ISU Brasov, in accident au fost implicate 5 persoane: 3 din ambulanta si 2 din autoturism. ”Au rezultat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

