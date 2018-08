Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane, intre care un baiat de 14 ani, au fost ranite grav dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, sambata seara, intre Țandarei și Platonești, in județul ...

- Un tanar de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata intre localitatile ialomitene Tandarei si Platonesti. Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac VIOLENT la adresa lui Liviu Dragnea: El este PAPUȘARULUn copil…

- Un tanar de 19 ani a murit intr-un accident rutier produs dupa miezul noptii in satul Isacova, raionul Orhei. Potrivit politiei, automobilul sau a fost lovit frontal de un alt autoturism, care mergea cu viteza excesiva, dinspre un drum secundar.

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui impact produs intre doua masini, pe DN 67, in localitatea Balesti, judetul Gorj, dupa o depasire neregulamentara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un bebelus de 5 luni a murit, mama acestuia a fost ranita grav, iar alte doua persoane au fost ranite usor, luni, in urma unui accident rutier produs in comuna harghiteana Corund, intre doua masini, ambii soferi efectuand manevre neregulamentare.

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum din judetul Timis. Un elicopter SMURD a fost solicitat pentru transportarea la spital a unui ranit grav. Masina, in care se aflau patru oameni, a iesit de pe carosabil…

- Un militar a murit, iar trei persoane, care se pare ca ar fi tot militari, au fost grav ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat, miercuri seara, intr-un pom, in apropierea unitatii militare de la Boboc, judetul Buzau.

- Sapte persoane au fost ranite in urma unui accident grav care s-a petrecut pe DN2A, joi seara, in zona localitatii Tandarei, din judetul Ialomita. In accident au fost implicate cinci autoturisme, sapte persoane fiind ranite. Autoritatile au declansat planul rosu de interventie.