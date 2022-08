Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit patru cetateni romani, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala romanilor raniti, iar elicoptere SMURD se deplaseaza spre Bulgaria pentru a ii aduce pe acestia in…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca, liderul PNL, a avut vineri dimineața o videoconferința cu prefecții pe tema masurilor de intervenție pentru combaterea efectelor caniculei. Premierul a dat mai multe dispoziții și a cerut „seriozitate maxima” și „coordonare”. Nicolae Ciuca, videoconferința cu prefecții…

- ”Am adoptat astazi o ordonanta de urgenta care va asigura o finantare de un miliard de euro pentru eficienta energetica si productia de energie verde. Din acestia, 500 de milioane de euro vor merge catre autoritatile publice si 500 de milioane de euro catre IMM-uri”, afirma premierul in postare. …

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca Romania va solicita la nivel european realizarea unei evaluari voluntare, in luna septembrie, privind aderarea la Spatiul Schengen. Acesta a facut precizarile in cadrul sedintei de Guvern, dupa ce premierul Nicolae Ciuca i-a solicitat…

- Autoritatile au salutat astazi decizia marilor lanturi de benzinarii de a scadea preturile carburantilor cu 50 de bani, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului. Ministrul energiei, Virgil Popescu, le-a multumit companiilor care s-au conformat voluntar si au ieftinit benzina si motorina la pompa.…

- Romanii, indiferent unde se afla ei, sunt in centrul preocuparilor Guvernului, afirma premierul Nicolae Ciuca, intr-un mesaj transmis duminica, de Ziua Romanilor de Pretutindeni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe printul Charles, mostenitorul coroanei britanice. Cei doi oficiali au discutat despre romanii din Marea Britanie, sprijinul pe care Romania l-a oferit refugiatilor ucraineni, cat si despre investitii in energia verde.

- Este oficial! Angajații pot primi in plus la salriu brut suma de 200 de lei. Masura a fost aprobata in cadrul ședinței de Guvern și face parte din pachetul de masuri Sprijin pentru Romania. Practic, incepand cu 1 iunie 2022, pentru suma rezultata din majorarea salariului de baza la nivelul salariu de…