Accident pe Soseaua Colentina, pe linia tramvaiului 21

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au intrat in alerta, sambata dupa-amiaza, in incercarea de a le acvorda cat mai rapid ajutor personelor vatamate in urma unui grav accident rutier. Coliziunea rutiera s-a produs pe o sosea din Salaj si a trimis pe mana medicilor nu mai putin de sapte persoane, patru dintre victime fiind copii,…

- O noua tragedie s-a produs, vineri seara, dupa ce autocarul care transporta mai mulți sportivi a fost implicat intr-un accident groaznic. In urma incidentului, peste 10 persoane și-au pierdut viața, iar mai multe persoane se afla in stare grava.

- Coliziunea violenta dintre doua autoturisme, produsa pe raza statiunii constantene Neptun, a avut urmari grave. A fost o adevarata desfasurare de forte la fata locului, mai multe echipaje medicale de la Ambulanta si SMURD intervenind in ajutorul celor sase raniti, intre ei si copii. O femeie ar fi in…

- Doua persoane au avut nevoie de asistenta medicala de urgenta si apoi de transportul la spital, dupa ce au fost victimele unui accident ce a avut loc luni in zona mall-ulului din Sibiu. Din primele informatii se pare ca ar fi vorba despre doi muncitori care faceau lucrari de constructie pe santierul…

- Doua persoane au fost ranite joi seara in zona Parcului Plumbuita din cartierul Colentina, pe trecerea de pietoni, dupa ce o masina a derapat, iar soferul, incercand sa evite pietonii, a intrat in gardul...

- Un nedorit eveniment rutier a avut loc, miercuri, pe Autostrada Bucuresti-Pitesti. In prima faza, circulatia autovehiculelor a fost oprita. Doua autoturisme s-au lovit, pe sensul catre Capitala al Autostrazii A1, mai exact pe banda 1, din cate au precizat reprezentantii Centrului Infotrafic. La locul…

- Coliziunea dintre doua masini, produsa pe sinele tramvaiului 11, din Capitala, a blocat, temporar, circulatia acestor mijloace de transport, in ambele sensuri. Accidentul a avut loc in zona strazii Zetari, din Ferentari, si s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Nu se cunosc detalii despre starea victimelor.…

- One Romanian national was slightly injured in the railway accident on Thursday in Milan, Italy, the Foreign Affairs Ministry (MAE) informs in a release sent to AGERPRES. The Romanian citizen was rushed to the hospital, being subsequently released from the medical unit. According to…