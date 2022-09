Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au intervenit in aceasta dimineața, in jurul orei 10, la un eveniment rutier produs pe Calea Florești, in municipiul Cluj-Napoca. Conform IPJ Cluj, din primele informații, coliziunea s-ar fi produs intre un autocamion condus de un barbat in varsta de 58 de ani, din Cluj-Napoca și un autoturism…

- Polițiștii clujeni au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier produs pe Calea Florești, in municipiul Cluj-Napoca. Din primele informații, coliziunea s-ar fi produs intre un autocamion și un autoturism.„La data de 25 iulie a.c., in jurul orei 10.05, polițiștii au intervenit la un eveniment…

- ACCIDENT la Alba Iulia: O șoferița de 74 de ani, a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina in alt autoturism ACCIDENT la Alba Iulia: O șoferița de 74 de ani, a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina in alt autoturism Un accident rutier a avut loc vineri, in jurul orei 11.45, la intersecția strazilor…

- Cumplit accident produs, duminica la amiaza, in Ilfov. Un autoturism a lovit mai multe persoane aflate in curtea unei manastiri. Din impact, una dintre victime a murit.Potrivit IPJ Ilfov, accidentul a avut loc duminica, 10 iulie, in jurul orei 14:30. Politistii au fost zsesizati cu privire la faptul…

- ACCIDENT MORTAL pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Un barbat care traversa autostrada a decedat dupa ce a fost lovit de un autoturism ACCIDENT MORTAL pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Un barbat care traversa autostrada a decedat dupa ce a fost lovit de un autoturism Un accident deosebit de grav a avut loc…

- Accident mortal in Cluj-Napoca! Un copil in varsta de 14 ani care se afla pe bicicleta s-a stins din viața, miercuri, dupa ce a fost lovit de o mașina la intersecția a doua drumuri județene. La volanul autoturismului se afla un barbat in varsta de 47 de ani.

- Un iesean este cercetat penal dupa ce a consumat alcool apoi a urcat la volan si a lovit un autoturism parcat. Politistii care l-au testat i-au gasit o valoare mare de alcool in aerul expirat iar pe numele lui au deschis un dosar penal. "Politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi efectueaza cercetari…

- Un accident rutier s-a produs azi-noapte, in jurul orei 00:30, pe DJ 109C, in localitatea Geaca. Din primele informații, conducatorul unui autoturism, respectiv un barbat de 29 de ani, in timp ce se deplasa din direcția municipiul Gherla spre localitatea Camarașu, a pierdut controlul direcției de deplasare,…