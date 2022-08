Accident mortal, pe DN1 – zona Băicoi Ieri dimineața, „in jurul orei 6.15”, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Prahova, angajați ai Serviciului Rutier Prahova au fost alertați ca pe DN1, in zona orasului Baicoi- Liliești, a avut loc un grav accident rutier. In același comunicat de presa al poliției prahovene se mai precizeaza ca „la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au stabilit ca un barbat, in calitate de pieton, in timp ce se afla in traversarea parții carosabile, ar fi fost acroșat de un autoturism condus de un sofer in varsta de 44 de ani. In urma impactului, masina a fost acroșata de alte doua autoturisme,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineața, in jurul orei 6.15, un grav accident rutier s-a produs pe DN1, la intersecția cu drumul spre Baicoi, intre municipiile Campina și Ploiești. Un barbat care traversa neregulamentar partea carosabila a fost lovit de un autoturism și a decedat pe loc.

- Un accident mortal de circulație s-a produs in Covasna, pe DN12.La data de 28 iulie a.c. in jurul orei 11.30 polițiștii au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe DN 12 intre localitațile Chichiș și Coșeni. Din primele informații un autocamion s-a rasturnat pe partea carosabila.In…

- Doua persoane au murit iar doua au fost grav ranite intr-un accident de circulatie produs luni dupa amiaza in judetul Ialomita, fiind al doilea eveniment rutier produs in acest judet in doar cateva ore, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Miercuri, 29 iunie, polițiștii rutieri din municipiul Ramnicu Valcea au fost sesizați cu privire la faptul ca s-a produs un eveniment rutier. Din primele date, a rezultat faptul ca, un barbat in varsta de 38 ani din Rm. Valcea ar fi condus un autoturism pe strada Ferdinand, din direcția Nord-Sud, iar…

- *Accident rutier* Noaptea trecuta, in jurul orei 02:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au fost sesizați despre faptul ca pe Drumul Național 1, in afara localitații Baicoi, pe direcția de deplasare Brașov catre București, un ansamblu de vehicule format din autoutilitara și semiremorca…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața, pe DN1, in zona localitații Baicoi, acolo unde trei mașini au intrat in coliziune directa, rezultand doua victime. La fața locului a intervenit un echjpaj medical, insa din pacate, pentru una dintre persoane nu s-a putut face nimic, fiind…

- Un barbat a murit si un altul este grav ranit intr-un accident produs marti dimineata pe DN1, in dreptul orasului prahovean Baicoi. Trei masini sunt implicate, iar traficul rutier este blocat cu sensul de urcare.

- Un barbat a murit in aceasta dimineata in urma unui grav accident de circulatie pe Centura Capitalei, la kilometrul 43, in Jilava. Masina victimei a intrat pe contrasens si s-a izbit frontal de o autocisterna. Imaginile transmise de Digi24 de la fata locului arata ca autoturismul a fost distrus in intregime,…