Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul mortal din Slatina, intamplat luni, 27 februarie, a fost provocat de un șofer in varsta de 29 de ani, aflat sub influența drogurilor. Tanarul a mai ramas fara permis și in 2022. El se afla la volanul mașinii tatalui sau, un influent personaj pe plan local, scrie adevarul.ro. Cine este șoferul…

- Duminica a inceput trist in Maramureș. La Ocna Șugatag o persoana și-a pierdut viața intr-un accident de circulație in care au fost implicate 3 autoturisme. O alta viața curmata a fost aseara in Baia Mare, in intersecția de la RFN. In urma doar cu cateva minute o femeie a murit dupa ce mașina in care…

- Un accident mortal s-a petrecut joi, 16 februarie, in jurul orei 13.00, pe strada Sinaia din Targu Mureș. "Astazi, pe strada Sinaia din Targu Mureș, a avut loc un accident rutier, intre un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorca și un pieton. Incidentul s-a soldat cu decesul pietonului.…

- Victima mai fusese atacata de animale si in aprilie anul trecut in acelasi loc, insa intre timp autoritatile se pare ca nu au facut nimic pentru a face zona mai sigura. Acum isi paseaza responsabilitatile. Roman Musat cu detalii despre acest caz: Articolul Parchetul Bucuresti si Serviciul Omoruri din…

- O femeie in varsta de 66 de ani și-a gasit sfarșitul, miercuri dimineața, in urma unui accident de circulație ce s-a produs in zorii zilei in zona trecerii de pietoni din dreptul magazinului Metro Cluj. Conform IPJ Cluj, tragicul eveniment rutier s-a produs in jurul orei 06.15, cand polițiștii au fost…

- Accident feroviar grav in judetul Satu Mare. Un tren Regio a lovit mortal o femeie care traversa calea ferata. O femeie a vrut sa traverseze calea ferata, prin loc nepermis, și a fost acroșata de trenul Regio 4082 care circula pe ruta Sarmașag – Satu Mare. In urma impactului, femeia a murit. „Polițiștii…

- Doua persoane au fost reținute pentru 24 de ore de polițiștti, in urma cercetatorilor efectuate intr-un dosar penal intocmit pentru lipsire de libertate in mod ilegal, lovire sau alte violențe și furt calificat, informeaza IPJ Mureș. In acest caz, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș…

- Un grav accident de circulație a avut loc joi in județul Timiș. Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital in urma unei ciocniri intre doua mașini și un tractor, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…