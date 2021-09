Accident mortal pe DN2-E85 la Oreavul, luni dimineața. Conform Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au intrat in coliziune fața-spate, iar in urma impactului a rezultat o victima, care a decedat. Revenim cu amanunte. Articolul Accident mortal la Oreavul apare prima data in Opinia Buzau .